Laut dem Portal Buzzfeed meldete mehr als die Hälfte der in der Statistik aufgetauchten Polizisten ihre Verletzung schon vor Beginn der Krawalle. Das gehe aus einer Umfrage unter den Polizeibehörden aller 16 Bundesländer und der Bundespolizei hervor. Die Zahl 476 bezieht sich demnach auf die „erweiterte Einsatzphase“ vom 22. Juni bis zum 10. Juli.

Am Sonntag, dem Tag nach dem G20-Gipfel in Hamburg verschickte die Polizei eine Pressemitteilung : „Die Zahl der verletzten Polizeibeamtinnen und -beamten erhöhte sich auf 476“, stand darin. Bei einer Pressekonferenz ließ Einsatzleiter Hartmut Dudde keinen Zweifel daran, dass die Demonstranten daran Schuld hatten. Er nannte die Zahl im Zusammenhang mit den verwüsteten Straßenzügen und angezündeten Autos, mit gezündeter Pyrotechnik und geworfenen Steinen. Doch nun scheint es, als seien nur sehr wenige Polizisten von Demonstranten verletzt worden.

Zudem seien zum Beispiel auch Kreislaufstörungen bei dem warmen Wetter als „Verletzungen“ gezählt worden. Nur 21 der Beamten seien so schwer verletzt gewesen, dass sie auch am Folgetag nicht hätten arbeiten können, so Buzzfeed.