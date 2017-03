MünchenDas Oberlandesgericht München hat die Führungsriege der rechtsextremen Gruppe „Oldschool Society“ zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren verurteilt. Die vier Angeklagten wurden am Mittwoch der Bildung einer terroristischen Vereinigung und der Mitgliedschaft in ihr schuldig gesprochen. Nach Überzeugung des Staatsschutzsenats wollten sie Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte verüben, um Flüchtlinge aus Deutschland zu vertreiben.

Die Bundesanwaltschaft hatte Haftstrafen zwischen viereinhalb und sieben Jahren gefordert. Sie ging davon aus, dass die Gruppe tatsächlich Anschläge plante. Die Verteidiger hatten in ihren Plädoyers tatsächliche Anschlagspläne der Gruppierung angezweifelt und Freisprüche verlangt.

Die Gruppe traf sich nur einmal persönlich. Vor dem zweiten Treffen im Mai 2015 schlugen die Ermittler zu und nahmen die vier Angeklagten in einer bundesweiten Razzia fest. Die etwa 30 Mitglieder der „Oldschool Society“ hätten rassistische, antisemitische und antimuslimische Ziele verfolgt und sich zunehmend radikalisiert. Seit Januar 2015 hätten sie Sprengstoffanschläge auf Asylbewerberheime geplant. Anfang Mai des Jahres wollten sie demnach ein Attentat auf eine Unterkunft in Borna verüben und kauften dazu in Tschechien größere Mengen in Deutschland illegale Feuerwerkskörper. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.