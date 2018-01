TokioNordkorea wird laut einem Vertreter wahrscheinlich nächsten Monat an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen. Japanischen Medienberichten zufolge sagte der nordkoreanische Vertreter beim Internationalen Olympischen Komitee, Chang Ung, sein Land werde wahrscheinlich ein Eiskunstlauf-Paar entsenden. US-Außenminister Rex Tillerson sieht Anzeichen für eine Annäherung.

Ung hat die Ankündigung den Berichten zufolge am Samstag im Gespräch mit Reportern am Pekinger Flughafen gemacht. Die Agentur Kyodo News und der Sender NHK berichteten unter Berufung auf nicht genannte Quellen, dass Ung auf dem Weg in die Schweiz sei, wo er IOC-Vertreter treffen könnte. Die Eiskunstläufer Ryom Tae Ok und Kim Ju Sik sind die einzigen nordkoreanischen Sportler, die sich qualifiziert haben.