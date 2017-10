Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ist es in Verbindung mit den Panama Papers zu ersten Ermittlungen in Deutschland gekommen. Die Staatsanwaltschaft München hat demnach Niederlassungen der Commerzbank in Frankfurt und Hamburg durchsuchen lassen. Außerdem wurden zwei Millionen Euro sichergestellt, die den Panama Papers zufolge von einem ehemaligen Siemens-Manager veruntreut wurden.