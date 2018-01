BerlinEine ganze Reihe von Politikerinnen in Jugendorganisationen deutscher Parteien beklagt Sexismus und sexuelle Belästigung bei der politischen Arbeit. Das berichtete das Portal „HuffPost“ am Samstag unter Berufung auf eine Befragung von Politikerinnen der fünf größten Jugendorganisationen - also der Jungen Union, Jusos, Jungen Liberalen, Linksjugend und Grünen Jugend.

So sagte Kristin Brück, stellvertretende Landesvorsitzende der Jusos im Saarland, dem Portal: „Ich werde als junge Frau häufig belächelt, als „Mädchen“ bezeichnet und von älteren Männern wird mir immer gesagt, dass ich auf sie hören solle.“ Viele klagen dem Bericht zufolge über den Vorwurf von Männern, nur in eine Position gekommen zu sein, weil sie Frauen seien.

Im Zuge der globalen #MeToo-Bewegung haben sich in den vergangenen Monaten zahlreiche Frauen öffentlich über Sexismus und sexuelle Belästigung beklagt. Ein Schlaglicht auf Sexismus in der Politik in Deutschland warf 2016 etwa die Berliner CDU-Politikerin Jenna Behrends. Sie hatte ihrer Partei in einem öffentlichen Brief unter anderem sexistische Sprüche vorgeworfen. Die Sprecherin der Grünen Jugend, Ricarda Lang, hatte sich in der vergangenen Woche außerdem im „Spiegel“-Jugendmagazin „Bento“ gegen abfällige Kommentare zu ihrem Äußeren von Fremden aus dem Netz gewehrt.