Der schleswig-holsteinische Umweltminister Habeck und die Brandenburger Bundestagsabgeordnete Baerbock hatten am Wochenende angekündigt, beim Bundesparteitag Ende Januar für den Parteivorsitz zu kandidieren. Parteichef Cem Özdemir will sich nach neun Jahren nicht erneut zur Wahl stellen, Co-Chefin Simone Peter, die dem linken Flügel angehört, würde gern im Amt bleiben.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, nannte Habeck in der „Berliner Zeitung“ (Dienstag) einen „exzellenten Kandidaten“. Er betonte: „Ich glaube, dass es gerade in den nächsten vier Jahren darauf ankommt, eine starke und lebendige Partei zu haben. Dazu könnte Robert Habeck enorm viel beitragen.“ Kellner sieht kein Verschwinden der Flügel bei den Grünen: „Es wird bei uns immer Gruppierungen geben. Wir sind als Partei immer dann überzeugend, wenn aus unseren vielen Stimmen ein harmonischer Chor wird.“

Peter sagte der „Welt“ (Dienstag), es sei wichtig, dass die „unterschiedlichen Strömungen zusammen Verantwortung übernehmen und sich das auch in den Führungsfiguren widerspiegelt“. Baerbock betonte in der Zeitung dagegen: „Ich finde, die Flügelzugehörigkeit kann nicht das einzige Kriterium für die Möglichkeit einer Kandidatur sein.“

Habeck hatte angekündigt, dass er im Fall seiner Wahl zum Parteichef sein Amt als Umwelt- und Agrarminister in Schleswig-Holstein nach einer Übergangszeit aufgeben werde. Diese müsse „pi mal Daumen ein Jahr“ lang sein, sagte er der Berliner Tageszeitung „taz“. Auch dagegen protestierte Schick: „Ich halte nichts von einer Lex Habeck. Und eine halbe Wahlperiode Übergangszeit geht gar nicht.“

Kellner, will beim Parteitag Ende Januar erneut für das Amt des politischen Bundesgeschäftsführers kandidieren, wie er der „Frankfurter Rundschau“ (Dienstag) sagte. Er sei mit dem, was er in den vergangenen vier Jahren begonnen habe, noch nicht fertig. Unter anderem wolle er die Partei mit einem neuen Grundsatzprogramm voranbringen, die Beteiligung der Mitglieder stärken und „dabei insbesondere die Chancen der Digitalisierung für die Parteiarbeit nutzen“.