 Desiderius-Erasmus-Stiftung liegt vorn

Adam meldete zudem Interesse an einer Rückkehr in die Stiftung an. „Wenn man mich fragt, würde ich gern an verantwortlicher Stelle in die Stiftung zurückkehren“, sagte er. Über den endgültigen Namen der Stiftung wird noch gestritten. Marc Jongen, Vorsitzender der AfD in Baden Württemberg, hat als Alternative zu Desiderius Erasmus den deutschen Philosophen Johannes Reuchlin ins Spiel gebracht. In Parteikreisen gilt dieser Vorschlag jedoch als chancenlos. „Es läuft alles auf die Erasmus-Stiftung hinaus“, sagt der ranghohe AfD-Mann.