HannoverDie Linkspartei wirft dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz vor, es seinem Versprechen für mehr soziale Gerechtigkeit nicht ernst zu meinen. „Mit nur wenigen Auftritten hat Schulz diese Hoffnung von Millionen Menschen erst geweckt – und dann in kurzer Zeit enttäuscht“, sagte Parteichef Bernd Riexinger am Samstag beim Linken-Parteitag in Hannover. Schulz habe zu Beginn seiner Nominierung am Jahresanfang gute Überschriften geliefert, aber dann sei nichts gefolgt.

Die Linkspartei ist auf die SPD angewiesen, sollte sie nach der Bundestagswahl im September mitregieren wollen. Co-Parteichefin Katja Kipping hatte ihre Partei am Freitag aufgerufen, sich nicht auf eine Oppositionsrolle zu beschränken. Sowohl Linkspartei als auch SPD wollen das Thema soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs stellen.