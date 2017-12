In Berlin entscheidet die SPD heute nicht nur über mögliche Regierungsgespräche mit der Union, sondern auch über eine Wiederwahl von Parteichef Martin Schulz. Die SPD-Spitze um Schulz will mit der Unionsführung in der kommenden Woche zunächst ausloten, ob eine Zusammenarbeit möglich erscheint.

Große Teile der Partei lehnen eine Neuauflage des Regierungsbündnisses mit der Union entschieden ab. Die SPD-Spitze unterstreicht daher, dass es im Fall von Gesprächen noch keinerlei Festlegung auf eine große Koalition gebe. Denkbar seien auch eine von der SPD tolerierte Minderheitsregierung oder Neuwahlen bei einem Scheitern.