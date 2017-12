Der 48-jährige will Bundesvorsitzender der Grünen werden, sein Ministeramt aber vorerst nicht abgeben.

Berlin/KielBei den Grünen gibt es schon vier Anträge auf Satzungsänderungen, die dem Landes-Umweltminister Robert Habeck die Übernahme des Parteivorsitzes ermöglichen sollen. Weil der Schleswig-Holsteiner nur dann Parteichef werden will, wenn er für eine Übergangsfrist auch noch Minister bleiben darf, wollen Teile der Ökopartei die bisherige Trennung von Amt und Mandat lockern oder sogar aufheben. Habeck hatte zu seiner Kandidatur erklärt, er wolle eine Übergangszeit von „Pi mal Daumen“ einem Jahr.

Über die Änderung wird voraussichtlich der Bundesparteitag am 26. und 27. Januar entscheiden – dann soll auch der Vorstand neu gewählt werden. Die Antragsfrist endet am Freitag. Habeck will Cem Özdemir als Grünen-Chef nachfolgen.