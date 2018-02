BerlinHätte Paul Krugman mit seinen düsteren Prognosen über den wirtschaftlichen Niedergang Europas nach der Finanzkrise 2008 richtiggelegen, wäre seine erste Botschaft bei seinem Besuch in Berlin vermutlich gewesen: „Ich hatte recht.“ So aber kam der amerikanische Nobelpreisträger zum Handelsblatt Business Strategy Day und musste einräumen: „Ökonomisch lag ich richtig, doch ich habe die Leidensfähigkeit der Europäer unterschätzt.“

Dass die Steuersenkungen Amerika an den Rand des Staatbankrotts führen werden, glaubt Krugman allerdings nicht. „Ich rechne damit, dass sich dadurch die Schuldenquote (Anteil der Staatsschuld am Bruttoinlandsprodukt) allenfalls um fünf bis sieben Punkte erhöht“, sagte er.

Zudem hat Trump damit gedroht, das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta platzen zu lassen. „Ich glaube dennoch nicht, dass es zu einem Handelskrieg kommt“, sagte Krugman. „Der Präsident kann in Handelsfragen nicht im Alleingang vorgehen.“ Tatsächlich besitzt der amerikanische Kongress in Handelsfragen umfangreiche Mitspracherechte.

Zudem habe die US-Wirtschaft massiv in die Globalisierung investiert und kein Interesse an intensiven Streitigkeiten. Außerdem: „Amerika ist militärisch vielleicht noch eine Supermacht. In Handelsfragen sind die USA aber nicht annähernd so mächtig.“