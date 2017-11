München Die bislang befristeten Zahlungen des Bundes zur Integration von Flüchtlingen müssen nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes von der neuen Bundesregierung verlängert werden. „Wir erwarten, dass die Integrationspauschale in Höhe von zwei Milliarden Euro auch über das Jahr 2018 hinaus zur Verfügung steht und die Kommunen auch weiterhin von den Kosten der Unterkunft entlastet werden“, sagte der designierte neue Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Uwe Brandl, am Dienstag in München.

Die Integration der Flüchtlinge mit Bleiberechtbleibe eine „Herkulesaufgabe, die noch lange Zeit in Anspruch nehmen wird“.