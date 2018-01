BerlinUnion und SPD haben sich in den Koalitionsverhandlungen auf Maßnahmen für eine bessere Personalausstattung in der Pflege verständigt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte am späten Dienstagabend am Rande der Gespräche in der SPD-Zentrale in Berlin, als einen ersten Schritt werde es ein Sofortprogramm mit 8000 neuen Pflegefachkräften geben. Es werde auch deutliche Fortschritte bei der Bezahlung von Pflegekräften geben. Zusammen mit den Tarifpartnern solle dafür gesorgt werden, dass Tarifverträge in der Pflege flächendeckend zur Anwendung kommen. Zudem wolle man eine Angleichung des Mindestlohns in der Pflege zwischen West- und Ostdeutschland erreichen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sprach von "großer Gemeinsamkeit". Die Fachkräftesicherung werde nun in besonderer Weise in den Blick genommen.