BerlinDer Deutsche Pflegerat hat möglichst bald Reformen für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege verlangt. Dessen Präsident, Andreas Westerfellhaus, sagte am Donnerstag in Berlin an die Adresse der künftigen Bundesregierung, aktuelle Umfragen zeigten, dass es in der Pflege zu wenig Personal, zu viel Belastung und schlechte Bezahlung gebe. „Die Pflegebranche braucht massive Unterstützung – vor allem durch die Politik.“

Die Pflegenden fühlten sich aber von der Politik kaum wahrgenommen. Nach ihrer Einschätzung werde selbst dem Thema Maut mehr politische Beachtung zugeschrieben als ihnen. Zugleich machte Westerfellhaus deutlich, dass die 1,2 Millionen professionell Pflegenden, die knapp drei Millionen Pflegebedürftigen sowie die 4,5 Millionen pflegenden Angehörigen im Herbst auch Wähler seien.