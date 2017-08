BerlinEigentlich sollten es maximal 275 Testteilnehmer werden. Doch der Andrang war größer als gedacht. Mehr als 300 Menschen wollten am Pilotprojekt der Bundespolizei am Berliner Bahnhof Südkreuz teilnehmen. Die Behörde darf nun die Fotos ihrer Gesichter in einer Datenbank speichern, damit sie mit einer Gesichtserkennungssoftware abgeglichen werden können. Außerdem müssen die Testteilnehmer einen Transponder an ihren Körpern tragen, durch den überprüft werden kann, ob sie sich auch wirklich auf dem Bahnhof befinden, wenn die Videokamera sie erkannt haben will. Trotz dieser Einschnitte in die Privatsphäre nehmen so viele Menschen an dem Pilotprojekt teil. Die ausführende Bundespolizei hat dafür nämlich auch ganz schön was springen lassen.

Viele dürfte vermutlich der 25-Euro-Gutschein des Versandriesen Amazon gereizt haben. Sie müssen innerhalb des halbjährigen Testzeitraums nur an 25 Tagen an der Kamera vorbeilaufen, schon kann die Online Shopping-Tour losgehen. An drei Probanden, die an mindestens 30 unterschiedlichen Tagen am häufigsten den Testbereich nutzen, werden als Hauptpreise sogar eine Apple Watch, ein Fitnessarmband der Firma Fitbit und eine GoPro verlost.