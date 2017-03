Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat die Pkw-Maut als ein langfristiges Projekt zur Sicherung der Straßenfinanzierung gegen Kritik verteidigt. "Wir wollen die Zweckbindung einführen", sagte der CSU-Politiker am Freitag bei der ersten Befassung des neuen Maut-Gesetzes im Bundestag. Dadurch würden die Einnahmen unabhängig von Konjunktur, Wahlen oder wechselnden Koalitionen und so vor Begehrlichkeiten anderer geschützt. Der Übergang von der Steuerfinanzierung zur Nutzerfinanzierung sei ein Systemwechsel. Dobrindt reagierte damit auf Kritik, die Maut werde praktisch keine Einnahmen bringen, da Fahrzeughalter in Deutschland über die Kfz-Steuer entlastet werden und so unterm Strich nur Ausländer zahlen. Das Verkehrsministerium rechnet mit rund 500 Millionen Euro pro Jahr durch die Ausländer.

Die Entlastung für die Autofahrer in Deutschland über die Kfz-Steuer mindert die Einnahmen des Finanzministers, der dies durch eine Kürzung des Verkehrshaushalts wiederum ausgleicht. Allerdings sind die Pkw-Mauteinnahmen aller Fahrer von rund vier Milliarden Euro pro Jahr dem Verkehrsministerium sicher. Dies gilt bereits für die Lkw-Maut und die Trassengebühren für die Schienennutzung. Verkehrspolitiker sehen darin einen Schutz vor Mittelkürzungen des Finanzministeriums bei Sparzwang.