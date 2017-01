Die Mautpläne von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sind auch Thema eines Treffens Toks mit seinem österreichischen Kollegen Jörg Leichtfried. Dieser hatte angekündigt, eine Anti-Maut-Allianz der Anrainerstaaten schmieden zu wollen. Die Mitte-Links-Regierung in Prag befürchtet in erster Linie eine Beeinträchtigung des kleinen Grenzverkehrs mit Sachsen und Bayern. In Tschechien selbst besteht seit 1995 eine Vignettenpflicht auf den Autobahnen.