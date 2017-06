Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel will die Bundestagswahl mit den Kernthemen Sicherheit, Arbeit und Familie gewinnen – und mit schwarz-rot-goldenen Farbenspielen. „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben“, lautet der Kernslogan der Plakat-Kampagne, die Generalsekretär Peter Tauber am Donnerstag in Berlin vorstellte. Merkel selbst präsentiert diesen Kernsatz auf einem der Plakate vor schwarz-rot-goldenem Hintergrund lächelnd mit dunkelblauem Blazer und typischer Halskette aus schwarzen, rosafarbenen und türkisen Steinen.

Alle Themen-Plakate spielen im Hintergrund mit den deutschen Nationalfarben Schwarz, Rot und Gold. Ein goldgelber Streifen liegt jeweils über einem roten auf einem schwarzen im Hintergrund. Einen besonderen Schwerpunkt legt die Partei auch auf Europa. Erstmals gibt es laut Tauber ein eigenständiges europapolitisches Plakat, auf dem neben einer angedeuteten blauen Europaflagge und einem schwarz-gold-roten unteren Teil das Motto „Europa stärken heißt Deutschland stärken.“ zu lesen ist.