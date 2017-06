BerlinSPD-Spitzenkandidat Martin Schulz verliert in der Gunst der Bürger gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an Boden. Im am Mittwoch veröffentlichen Politiker-Ranking von Forsa im Auftrag des „stern“ ist Schulz nur noch auf Platz fünf. Merkel liegt mit 68 von 100 möglichen Vertrauenspunkten weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (62 Punkte) sowie Bundesinnenminister Thomas de Maizière (52 Punkte) zwei weitere Unionspolitiker. Außenminister Sigmar Gabriel liegt mit 52 Punkten ebenfalls vor seinem SPD-Kollegen Schulz.

Im Vergleich zur vergangenen Befragung im April, in der Schulz noch auf dem dritten Rang lag, hat er fünf Vertrauenspunkte verloren. Die Kanzlerin konnte indes zwei Punkte zulegen. Stark dazugewonnen haben FDP-Chef Christian Lindner, der um 7 auf 49 Punkte zugelegt hat und auf Platz sechs liegt, sowie die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht. Sie hat 5 Punkte gewonnen und liegt mit 39 Punkten auf Platz zehn. Bei dem Ranking können die befragten Bürger ausgewählten Politikern Wertungen zwischen 0 (kein Vertrauen) und 100 (sehr großes Vertrauen) geben. Daraus werden Durchschnittswerte errechnet.