Populismus nach Terminplan: Einmal im Jahr dürfen Deutschlands Politiker alle Etikette beiseitelegen und nach Herzenslust gegen die gegnerischen Parteien und ihre Vertreter poltern – nämlich am Politischen Aschermittwoch. War es früher vornehmlich die CSU, die ihre Parteimitglieder zum „Derblecken“ nach Passau einlud, zogen die anderen Parteien in den vergangenen Jahren nach. Inzwischen veranstalten auch CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke eigene Treffen, ebenso die AfD – meist in traditionsgemäßer Bierzeltatmosphäre.