BerlinDer Bahnverkehr in Deutschland ist aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei (GdP) unzureichend geschützt, weil zu wenig Beamte an den Bahnhöfen im Dienst sind. „Derzeit ist ein Großteil der Bahnpolizeidienststellen regelmäßig zeitweise geschlossen, weil schlicht das Personal fehlt“, erklärte Gewerkschaftschef Jörg Radek am Mittwoch. Die Dramatik werde klar, wenn man wisse, dass manche Reviere für ein ganzes Bundesland zuständig seien. „Das ist so nicht mehr hinnehmbar und eine Zumutung für die Bürgerinnen und Bürger.“

Vor dem G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg hatten Unbekannte in den vergangenen Woche in mehreren Bundesländern Feuer in Bahnanlagen gelegt. Ziel waren vor allem Kabel an Bahnstrecken. Menschen wurden nicht verletzt. Züge fielen aus, Reisende mussten mit Verspätungen zurechtkommen.