Mehrere CDU-Politiker haben kurz vor dem Präsidiumstreffen mit der CSU in München mehr Einheit der Union angemahnt. Es komme jetzt auf die Geschlossenheit der Union an, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber der Funke Mediengruppe. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sprach in der "Bild am Sonntag" angesichts guter SPD-Umfragewerte von einem "Weckruf" für die Schwesterparteien.

Hintergrund ist der Höhenflug der SPD in Umfragen, seit Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde. Nach einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" legte die SPD um sechs Punkte auf 29 Prozent zu. Die Union verlor gleichzeitig vier Punkte auf 33 Prozent. So gering war der Abstand beider Parteien bei Emnid zuletzt 2012. Andere Umfragen waren in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Werten gekommen.