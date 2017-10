FrankfurtDie Verteidigung will den Prozess gegen einen mutmaßlichen Schweizer Spion durch eine Absprache mit der Anklage beenden. Der Prozess am Oberlandesgericht Frankfurt gegen Daniel M. wurde am Mittwoch kurz nach Verhandlungsbeginn für ein Rechtsgespräch zwischen Verteidigung und Anklage unterbrochen. Die Verhandlung sollte um 11.00 Uhr fortgesetzt werden. Die Verteidigung um Rechtsanwalt Robert Kain will eine Bewährungsstrafe erreichen. M. droht eine Höchststrafe von fünf Jahren.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 54-jährigen Schweizer vor, im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienst des Bundes fast vier Jahre lang die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung und einige ihrer Mitarbeiter ausspioniert zu haben. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen hatten seit 2010 Steuer-CDs mit Datensätzen mutmaßlicher Steuerhinterzieher gekauft. Die Informationen waren Schweizer Banken entwendet worden. Die Datensätze hatten dem Fiskus mehrere Milliarden Euro an Mehreinnahmen eingebracht.