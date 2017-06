 Merkel lernt vom Papst für G20-Gipfel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei Papst Franziskus Rat für ihre Verhandlungsstrategie beim G20-Gipfel in Hamburg geholt. Merkel, die den Papst vor kurzem in Rom besucht hat, sagte in einem Interview mit der WirtschaftsWoche: „Man kann von der Methodik des Papstes lernen: Er formt viele Dinge so, dass sie den eigenen Wertevorstellungen entsprechen, und ist dennoch bereit, den sehr unterschiedlichen Interessen seiner Gesprächspartner entgegen zu kommen, ohne sich selbst zu stark zu verbiegen. Biegen, biegen, aber nicht brechen, so beschreibt er das, und das ist auch für den G20-Gipfel ein guter Ansatz. Wir müssen auf einem solchen Gipfel das Gemeinsame herausarbeiten, ohne das Trennende zuzuschütten.“