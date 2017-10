BerlinBei Razzien in Berlin hat die Polizei in der Nacht zum Mittwoch Waffen und große Mengen Munition beschlagnahmt. Zudem sei ein 40-jähriger Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit festgenommen worden, der im Verdacht stehe, dem islamistischen Umfeld anzugehören, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft mit. Gegen den Mann werde seit mehreren Monaten ermittelt. Nachdem eine gesteigerte Gewaltbereitschaft erkennbar geworden sei, hätten sich die Ermittler zur Festnahme entschieden. Bislang gebe es aber keine Erkenntnisse für ein konkretes Anschlagsvorhaben. Der Beschuldigte solle noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.