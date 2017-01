Berlin Die Woche hatte mit einem Paukenschlag begonnen. Der künftige US-Präsident Donald Trump watschte in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung und der Londoner „Times“ in einem Rundumschlag die Europäische Union („Mittel zum Zweck für Deutschland“), Nato („obsolet“) Bundeskanzlerin Angela Merkel („katastrophaler Fehler“) und griff deutsche Autobauer an („Ich würde BMW sagen, wenn sie eine Fabrik in Mexiko bauen und Autos in die USA verkaufen wollen ohne eine 35-Prozent-Steuer, dann können sie das vergessen.“).

Donald Trump unterschätze, wie stark vor allem die deutschen Wertschöpfungsketten mit denen von US-amerikanischen Unternehmen verflochten sind – zum Vorteil von beiden Seiten, sagte Lutz Goebel, Präsident des Verbands Die Familienunternehmer, dem Handelsblatt. Goebel schlug den großem Bogen und erinnerte an die Verhandlungen zu dem europäisch-transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, die derzeit auf Eis liegen. Vor allem in Deutschland hatten sie zu heftigen Protesten im vergangenen Jahr geführt.