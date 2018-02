Sahra Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken im Deutschen Bundestag

Wagenknecht sieht im Rückzug von Martin Schulz keine große Hilfe für die SPD. „Es wäre besser gewesen, Schulz hätte diese richtige Entscheidung souverän selbst getroffen und nicht erst unter Druck. Der SPD wird dieser Schritt aber auch nicht viel helfen.“ Schulz hatte am Mittwoch seinen Rückzug von der SPD-Spitze erklärt, aber angekündigt, Außenminister werden zu wollen. Am Freitag kündigte er an, darauf doch verzichten zu wollen. Dem Vernehmen nach folgte dieser Schritt auf Druck innerhalb der SPD. Wagenknecht sagte, viel problematischer als die Personalie Schulz sei der ausgehandelte Koalitionsvertrag. Dessen Umsetzung werde das Leben von Arbeitnehmern, Rentnern oder Pflegebedürftigen in Deutschland nicht verbessern und an der wachsenden Einkommens- und Vermögensungleichheit nicht das Geringste ändern. „Sozialdemokratische Politik sieht anders aus.“