BerlinJunge Erwachsene in Deutschland sind vergleichsweise selten arbeitslos, dafür aber häufig prekär beschäftigt. „Im europäischen Vergleich bestehen für junge Menschen auf dem hiesigen Arbeitsmarkt sehr gute Bedingungen“, heißt es in dem am Mittwoch vom Bundesfamilienministerium vorgelegten 15. Kinder- und Jugendbericht. Zugleich dehne sich der Übergang in die finanzielle Selbstständigkeit für viele Menschen zeitlich aus und reiche „teilweise bis weit in das Erwachsenenalter hinein“. So seien Jugendliche und junge Erwachsene „häufiger befristet und mit niedriger Entlohnung beschäftigt“.

Eine unabhängige Kommission hatte im Auftrag der Bundesregierung den Bericht „Zwischen Freiräumen, Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten – Persönlichkeitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ erarbeitet. Der Report soll ein aktuelles, realistisches Bild der Lebenslagen und des Alltags junger Menschen zwischen 12 und 27 Jahren zeichnen. Erstmals seien auch Sichtweisen junger Menschen unmittelbar in den Bericht eingeflossen.