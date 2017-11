Die Grünen halten sich die Möglichkeit einer schwarz-grünen Minderheitsregierung offen. Einen Antrag, der eine Regierungsbeteiligung der Ökopartei an einer unionsgeführten Regierung ohne eigene Mehrheit ausgeschlossen hätte, lehnte der Bundesparteitag in Berlin am Samstag ab. „Es liegt jetzt überhaupt nicht bei uns, das zu entscheiden“, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter. Die Grünen seien „sehr gut damit gefahren, zu sagen, wir sind gesprächsbereit, und wir machen es von Inhalten abhängig“.