BerlinKanzleramtschef Peter Altmaier ist gegen eine Aufspaltung des Finanzministeriums. „Davon halte ich nichts. Das Finanzministerium ist ein starkes Ministerium und sollte es auch in Zukunft bleiben“, sagte der CDU-Politiker der Wochenzeitung „Die Zeit“ laut Vorabbericht vom Montag. Nachdem der bisherige Ressortchef Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsident gewählt wurde, übernahm Altmaier kommissarisch auch die Leitung des Ministeriums.

Der „Spiegel“ hatte am Wochenende berichtet, in der Union kursierten Überlegungen, das Finanzressort zu zerschlagen, falls es die FDP für sich reklamiert. Das Ministerium solle dann die europapolitischen Zuständigkeiten an ein dann zwangsläufig unionsgeführtes Wirtschaftsministerium abtreten. Auch die Kompetenzen für die internationalen Finanzbeziehungen und die Finanzmarktabteilung sollten an das Wirtschaftsressort gehen, hieß es in dem Artikel. In der Union wurde der Bericht als Spekulation abgetan.