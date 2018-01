BerlinDie Arbeitgeber haben die Koalitions-Unterhändler von SPD und Unionsparteien eindringlich davor gewarnt, die unbefristeten Arbeitsverhältnisse infrage zu stellen. „Befristete Arbeitsverhältnisse sind ein unverzichtbarer Jobmotor“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer am Mittwoch in Berlin. Er widersprach der Darstellung von Sozialdemokraten, solche Befristungen nähmen immer mehr zu: „Befristete Arbeitsverhältnisse sind in Deutschland die Ausnahme.“ Nicht einmal acht Prozent aller Arbeitsverhältnisse seien befristet, und von diesen erhielten Dreiviertel der Betroffenen eine Anschlussbeschäftigung. Mehr als 40 Prozent würde unmittelbar unbefristet übernommen.