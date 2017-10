Unter Druck stehen nach den Wahlen alle vier Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition. Für die CDU geht es darum, wieder als Volkspartei näher an die Wähler zu rücken und die von vielen Anhängern empfundene Kluft zwischen Land und Stadt zu verkleinern. Für die CSU gilt das umso mehr, weil sie in Bayern besonders viele Stimmen an die rechte AfD verloren hat und diese bis zur Landtagswahl 2018 wieder zurückgewinnen muss, da sie in ihrem Bundesland weiter allein regieren will.

Die FDP war vier Jahre lang nicht im Bundestag und hat viele Neulinge in ihren Reihen. Sie muss daher fürchten, bei einem holprigen Regierungsbeginn im Vergleich zu den anderen Partnern besonders schlecht dazustehen. Das könnte vor allem passieren, wenn sie etwa das wichtige Finanzministerium übernähme und Schwierigkeiten bekäme, eine Steuerreform durchzusetzen.