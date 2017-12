Der ehemalige bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber zeigte sich im RBB-Inforadio optimistisch, dass die SPD die Gespräche weiterführt. „Die Verantwortung, dass das nicht scheitert, wird die SPD am Ende bestimmen“, sagte Stoiber dem Sender am Freitag. Er mahnte Union und SPD: „Ich glaube, dass dies das Vertrauen der Menschen, die gewählt haben, erheblich belasten würde, wenn wir das Mandat, Regierung zu bilden, an die Bevölkerung zurückgeben.“ Am Donnerstag hatte Stoiber in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ gesagt: Die Gespräche mit der SPD über eine Fortsetzung der großen Koalition würden wegen der großen Uneinigkeit der Sozialdemokraten schwierig.