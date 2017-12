BerlinDie SPD will die Entscheidung über Koalitionsverhandlungen mit der Union weiter hinausschieben. Der geplante Sonderparteitag soll um eine Woche auf den 21. Januar verschoben und nach Bonn verlegt werden, wie Reuters am Dienstag aus der Parteiführung erfuhr. Die Parteispitze gewänne damit Zeit, in den womöglich am 7. Januar anlaufenden Sondierungen mit der Union Argumente zu sammeln, um die widerstrebende Parteibasis für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu gewinnen. SPD-Vizechef Thorsten Schäfer-Gümbel forderte höhere Steuern für Spitzeneinkommen.

Bei einem zweiten Spitzentreffen wollen die Partei- und Fraktionsvorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Mittwochvormittag in Berlin den Rahmen für die Sondierungsgespräche abstecken. Die Sozialdemokraten hätten nach Darstellung aus der Partei einen schnellen Beginn direkt nach dem Jahreswechsel gewünscht. Auf Wunsch der CSU werde aber wohl die Klausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seeon abgewartet, die am 6. Januar endet.