CDU und CSU erhöhen den Druck auf die SPD, Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung nicht zu verschleppen. "Die Welt wartet darauf, dass wir agieren können", sagte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel am Montag in Berlin. "Deshalb bin ich für zügige Gespräche." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte, bei den geplanten Sondierungsgesprächen bis Ende Januar müsse Klarheit herrschen, ob man eine große Koalition bilden könne. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte von Gesprächen bis womöglich Mai gesprochen.

In einer Forsa-Umfrage sprachen sich 71 Prozent der Deutschen für zügige Gespräche über die Bildung einer großen Koalition aus. Nachdem der SPD-Parteitag vergangene Woche den Weg für den Start der Gespräche am Mittwoch freigemacht hatte, legte der CDU-Bundesvorstand am Montag seine Positionen fest. Ihre Partei wolle etwa eine Entlastung der Familien, die Gleichwertigkeit der Lebensbedingung zwischen Stadt und Land, eine Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssystem und eine Fortentwicklung Europa, sagte Merkel.