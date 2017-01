Wie eine Rückkehr des Wachstums für Alle konkret zu schaffen wäre, ließ Gabriel allerdings offen. Natürlich versäumte er nicht den Rückblick auf Mindestlohn und eine Million neue Arbeitsplätze. Aber wird das die Tendenz der Spreizung bei Löhnen, geschweige denn Vermögen, umkehren? Gabriel redet von bevorstehenden staatlichen Investitionen in die Infrastruktur und Bildung. Ja, das wird die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt befördern. Aber werden davon die Lohnempfänger in der unteren Hälfte der Gesellschaft mehr profitieren als die in den oberen Schichten? Wohl kaum.

Letztlich hat Gabriel offenbar genauso wenig wie seine gesamte Partei eine schlüssige Antwort darauf, wie „inklusives Wachstum“ aussehen soll. Sein stärkstes Anliegen war ohnehin ein anderes. Statt visionärer Wirtschaftspolitik verlegte er sich lieber auf die Identifikation des Gegners für den kommenden Wahlkampf. In der guten alten Zeit von Brandt und Wehner war das mal die CDU. Doch die sieht Gabriel in bestem Managerdeutsch nur als „Wettbewerber“. In seinem Ruf nach Anstand und Respekt im Wahlkampf klang schon eine mentale Vorbereitung auf die Fortsetzung der großen Koalition an.

Aber, so Gabriel, „da kommen welche, die sich uns zum Feind gemacht haben." Ohne sie beim Namen zu nennen, machte Gabriel die AfD als gemeinsamen Feind all derer aus, die ihm im Bundestag zuhörten. Die Polarisierung und Politisierung, das machte Gabriels Rede nochmal überdeutlich, findet nicht zwischen den im deutschen Bundestag vertretenen Parteien statt, sondern gegen diese. Die Gegner sind all jene in Deutschland und dem Rest der Welt, die das „Auseinanderfallen des größten Zivilisationsprojektes des 20. Jahrhunderts - nämlich der Europäischen Union“ befördern.