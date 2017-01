BerlinSachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich indirekt für die Fortsetzung der großen Koalition unter Führung von Kanzlerin Angela Merkel nach der Bundestagswahl ausgesprochen. Mit Blick auf die Nominierung des bisherigen Europapolitikers Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat sagte Haseloff am Montag vor einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin: „Ich glaube, dass Herr Schulz ein guter Außenminister wäre in einem Kabinett Angela Merkel, und dass es dadurch gegebenenfalls auch mit CDU und CSU und SPD gemeinsam über 50 Prozent reicht.“

Auf die Ankündigung von Schulz, einen Wahlkampf für soziale Gerechtigkeit zu führen, entgegnete Haseloff: „Die einzige Partei, die richtig für soziale Gerechtigkeit sorgen kann, ist die CDU gemeinsam mit der CSU.“ Wichtig seien auch die Themen Sicherheit, Migration, Integration und Lösungen für die Flüchtlingsfrage.