Der Deutsche Richterbund (DRB) springt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bei seiner scharfen Kritik am Richtermangel in den Ländern bei. „Maas bringt die prekäre Lage der Strafjustiz auf den Punkt“, sagte DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn der WirtschaftsWoche. „Der Bund muss den politischen Druck auf die Länder jetzt deutlich erhöhen, damit sie endlich ihre Hausaufgaben in der Justiz machen. Es ist niemandem mehr zu vermitteln, dass Berlin Sicherheitspaket um Sicherheitspaket schnürt, ein effektiver Vollzug der Gesetze aber an fehlendem Personal in den Ländern scheitert.“ Der Richterbund reagiert damit auf einen Gastbeitrag von Bundesjustizminister Maas, der in der WirtschaftsWoche (Ausgabe vom 16. Juni) die Bundesländer auffordert, mehr Richter und Staatsanwälte einzustellen, da ansonsten der Rechtsstaat in Gefahr gerate.