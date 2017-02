Kempf sagte der WirtschaftsWoche: „Leider geht es viel zu viel darum, wie sich umverteilen lässt, und viel zu wenig darum, wie sich Arbeitsplätze durch Wachstum schaffen lassen. Manche der Rezepte wirken seltsam aus der Zeit gefallen. So wie die Rolle rückwärts, die der SPD-Kanzlerkandidat bei den Arbeitsmarktreformen angekündigt hat – in Zeiten von Rekordbeschäftigung und historisch guten Beschäftigungschancen. Auch Rufe nach Steuererhöhungen sind von vorgestern: Die Rekordüberschüsse von Bund, Ländern und Gemeinden geben reichlich Spielraum, um mehr in die Zukunft zu investieren.“

Kempf sprach sich zudem klar gegen gesetzliche Regeln zur Managervergütung aus, welche etwa die SPD derzeit diskutiert. Kempf: „Ich beobachte über Parteigrenzen hinweg eine immer stärkere Skepsis, ja Feindschaft gegenüber marktwirtschaftlichen Lösungen. Immer mehr Politiker kümmern sich um die Managervergütung in der Privatwirtschaft. Einzelfälle – von denen jeder einer zu viel ist – sind kein Grund, neue Gesetze zu erlassen und damit Tausende unkritische Vorstandsverträge in Mithaftung zu nehmen.“