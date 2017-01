Nach dem Abitur verschrieb sich Roman Herzog den Rechtswissenschaften. Er studierte und promovierte in München. Dort arbeitete er als Assistent bei dem Staatsrechtler Theodor Maunz.

Ab 1964 lehrte er in München, wechselte dann ein Jahr später nach Berlin, wo er an der Freien Universität einen eigenen Lehrstuhl erhielt. 1969 wechselte er nach Speyer.