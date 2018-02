Sind jüngere Wähler und Kunden per se weniger loyal? Gibt es die klassische Bindung an Parteien und Marken überhaupt noch?

Es gibt insgesamt eine generelle Erosion beim Thema Bindung. Das ist so. Die ist bei jungen Leuten aber noch viel stärker ausgeprägt als bei älteren. Die unter 25-Jährigen haben gerade in der Politik einen sehr pragmatischen Ansatz: Wenn sie den Eindruck haben, ein Politiker oder eine Partei liefert ihnen nicht das, was er versprochen hat, dann schwenken sie um. Traditionelle Bindungen kennen sie nicht mehr. Das gilt genauso für Marken, Dienstleistungen und Produkte. Die Konsumenten wechseln die Marken viel schneller als früher. Das sehen wir zunehmend auch bei den älteren Zielgruppen ‑ Treue ist viel brüchiger geworden.