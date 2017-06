Es ist nicht immer einfach, Verteidigungsministerin zu sein. Besonders wenn es um große Rüstungsprojekte geht. Als Ursula von der Leyen im Februar zum ersten Mal auf Dienstreise ging mit dem modernsten militärischen Transportflugzeug der Welt, dem A400M, da entstanden beim Abflug ganz prächtige Bilder: Ministerin vor Maschine im Morgengrauen. Wenige Stunden später blieb der Flieger in Litauen liegen - Triebwerksausfall. Die Premierenpanne überschattete von der Leyens Besuch bei der Nato-Truppe im Osten. Wieder einmal Mängel bei der Ausrüstung, wieder einmal peinliche Nachrichten. Ursula von der Leyen wollte eigentlich alles anders machen bei der Rüstung. Die Reform des Sektors gehörte zu den wichtigsten Vorhaben der Wahlperiode. Sie wollte die Beschaffung der Bundeswehr umkrempeln, die Projekte transparenter und effizienter gestalten. Sie holte die frühere Unternehmensberaterin Katrin Suder als Staatssekretärin ins Ministerium und externe Berater in das Koblenzer Amt mit der ungelenken Abkürzung BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr).

Vor allem rechtliche Streitigkeiten verzögern immer wieder Mammutprojekte. Von der Leyen will etwa Kampfdrohnen aus Israel für mehr als eine Milliarde Euro anmieten, doch das US-Konkurrenzunternehmen General Atomics blockierte lange den Deal, mit einem Einspruch beim Kartellamt, mit einer erfolglosen Klage vor Gericht. „Sie hat sich in einen juristischen Schlamassel gestürzt, weil sie Wettbewerb gemieden hat“, kritisiert Lindner. „Das Vergaberecht macht eine ordentliche Beschaffung von Waffensystemen unmöglich“, meint hingegen Rüstungsexperte Mölling.

Doch je härter das Ministerium nun verhandelt, desto länger lassen die Verträge auf sich warten. So sollte die Ausschreibung für die Nachfolge des G36-Sturmgewehrs bereits 2016 erfolgen - erst im April 2017 begann das Vergabeverfahren. Das mehrere Milliarden Euro teure Raketenabwehrsystem Meads war das erste große Rüstungsprojekt, über das von der Leyen selbst entschieden hat - eine Prestigeangelegenheit für die CDU-Ministerin. Der Vertrag sollte bereits vor mehr als einem Jahr unterzeichnet sein, doch der bayerische Hersteller MDBA musste das Angebot nachbearbeiten. Erst im Mai haben nun die Verhandlungen begonnen.

So übersteht man als Chef einen Skandal

Er kritisiert eine fehlende Fehlerkultur im Beschaffungswesen. Mängel werden aus Karrieregründen verschwiegen, Pannen als Erfolge verkauft. „Okay-Reporting bis man das Ding vor die Wand fährt“, nennt er das. Das habe Tradition bei allen großen Projekten. „Daran beißen sich die Ministerin und die Staatssekretärin die Zähne aus.“ „Die Probleme im Rüstungsbereich sind vielschichtig“, räumt auch das Ministerium im April in einem Bericht ein. Sind Pleiten und Pannen dort also unvermeidlich? Gerade wegen der Beschaffung gilt das Verteidigungsministerium als Schleudersitz. „Sicherlich ist Rüstung ein politisches Minenfeld, aber man verliert am ehesten wenn man sich wegduckt und nicht kümmert“, sagt Lindner. Die ausgemusterte Skandal-Drohne Euro Hawk verschlang 600 Millionen Euro und kostete dem damaligen Minister Thomas de Maizière (CDU) fast den Job.