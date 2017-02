BerlinDieter Kempf, Präsident des Industrieverbandes BDI, forderte die Bundesregierung auf, Ankündigungen auch umzusetzen. Im Sommer hatte die Bundesregierung in ihrem neuen Weißbuch bereits beschlossen, die Bundeswehr zu stärken. „Das Weißbuch war ein Meilenstein, die Standortbestimmung gut und richtig“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Handelsblatt. „Gleichwohl ist das Weißbuch nach seiner medienwirksamen Veröffentlichung in der Schublade verschwunden“, kritisierte er.

Es sei eine grundsätzliche Debatte in Deutschland notwendig, welche Rolle die Bundeswehr in der Nato und der EU künftig spielen soll. Deutschland müsse mehr Verantwortung in der in Unordnung geratenen Welt übernehmen.