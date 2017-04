BerlinEin Vertrag zur Modernisierung von 104 gebrauchten „Leopard“-Panzern für die Bundeswehr ist einer Zeitung zufolge unter Dach und Fach. Wie „Bild am Sonntag“ vorab ohne Angabe einer Quelle berichtete, schickte das Bundesfinanzministerium ein als geheim eingestuftes Schreiben zum Vorhaben in Höhe von fast 760 Millionen Euro an den Haushaltsausschuss. Es handle sich größtenteils um Panzer aus Beständen des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann. Diese sollten zurückgekauft und modernisiert werden, um bis 2023 bereitzustehen.