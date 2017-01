"Erst mal Panzer zählen"

„Wir müssen erst einmal zählen, was wir an Material noch haben, wie viele Panzer, Flugzeuge, Spezialkräfte, Schiffe – und ob die einsatzbereit sind“, rät Analystin Claudia Major. „Die EU-Staaten sollten wissen, was sie können und was nicht, um dann bestenfalls gemeinsam die Lücken bei Fähigkeiten zu schließen.“ Gleichwohl ist auch sie eher skeptisch, ob das in der Praxis gelingt: In Libyen hätten selbst Franzosen und Briten erkennen müssen, wie schwach sie ohne die USA sind, dann habe der Ukraine-Krieg dies allen Europäern vorgeführt. „Es gab genug Weckrufe“, so Major. „Aber die Kooperation geht nur langsam voran.“