Allerdings raten Experten wie Mölling dazu, Ruhe zu bewahren: „Ich rechne nach all den Widersprüchen und starken Tönen nicht damit, dass die USA bis zum Sommer eine sicherheitspolitische Strategie haben werden.“ Die neue US-Politik der maximalen Unberechenbarkeit könne der Nato und Europa aber großen Schaden zufügen. Ein Deal zwischen Washington und Moskau etwa würde die Stärke der Nato untergraben, den Zusammenhalt des Westens sowieso. Oder eine Verbalentgleisung in der Nahostpolitik könnte der Funken sein, der den Palästinenserkonflikt zur Explosion bringt.

Klar ist jedenfalls: Für Europas Sicherheit wäre ein Teilrückzug der USA aus der Nato ein schwerer Schlag, sagt Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin: „Es gibt viele militärische Fähigkeiten wie den strategischen Transport, die die EU-Staaten ohne die USA nicht leisten können.“ In den EU-Ländern stehen zwar mehr Soldaten unter Waffen, aber die Armeen arbeiten kaum zusammen: Ohne die Führung der USA – ob im Nato-Rahmen oder außerhalb – wären Europas Militärs gar nicht in der Lage, einen großen Kriegseinsatz zu bewerkstelligen.