BerchingBayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) will im März erneut zu einem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin nach Moskau reisen. „Ohne Moskau werden viele Brandherde in der Welt nicht gelöst werden können“, sagte der CSU-Chef am Mittwoch im oberpfälzischen Berching.

Im Februar 2016 hatte Seehofer auf einer Moskau-Reise für eine Lockerung der westlichen Sanktionen gegen Russland geworben. Sein damaliges Treffen mit Putin war allgemein als Affront gegenüber Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefasst worden.