Erhard stand den Ordoliberalen um den Ökonomen Walter Eucken nahe. Eucken hat früh erkannt, dass eine Marktwirtschaft nur funktioniert, wenn die Konzentration von Wirtschaftsmacht in wenigen Händen verhindert wird. Das wurde später leider völlig vergessen. Heute subventioniert und privilegiert die Politik die Großanbieter, auch steuerlich. Das halten wir für grundfalsch. Es ist eingetreten, was Eucken befürchtet hatte: die Existenz von Wirtschaftsmacht bedeutet auch, dass politische Entscheidungen beeinflusst, teils sogar schlicht gekauft werden.

Der 20. Juni 1948 (Währungsreform) und der 24. Juni 1948 (Freigabe der Industriepreise) sind so etwas wie inoffizielle Gründungsdaten der Bundesrepublik: Als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft in der besetzten Bizone schuf Ludwig Erhard den (west-)deutschen Staat aus dem Geist der sozialen Marktwirtschaft, noch bevor er sich rechtlich konstituierte.

Hypes sind meistens überzogen. Ludwig Erhard hat Wichtiges geleistet. In anderen Fragen ist seine Bilanz nicht überzeugend. Er war Wirtschaftsminister in einer Zeit, als die Grundlagen für den Wiederaufbau Deutschlands gelegt wurden. Richtig war seine Position, dass nur dann von einer sozialen Marktwirtschaft die Rede sein kann, wenn die Löhne mit der Produktivität wachsen. Das haben wir seit vielen Jahren nicht mehr. Richtig war auch sein Anspruch, Aufstiegschancen für alle zu schaffen. All das ist heute Programm der Linken.

