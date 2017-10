Überall, wo Wolfgang Schäuble in diesen Tagen hinkommt, hängen sie an seinen Lippen, feiern ihn und bitten um einen vielleicht letzten Rat, eine Analyse, eine Prognose. US-Finanzminister Steven Mnuchin lädt ihn zum Abendessen, IWF-Generalsekretärin Christine Lagarde windet ihm öffentliche Kränze („a rock, a giant“), und selbst der französische Präsident Emmanuel Macron lädt den Nur-Finanzminister zu sich in den Elysee-Palast, was im Mutterland der diplomatischen Etikette schon etwas heißen soll. Es sind Schäubles letzte Tage als Finanzminister, doch die Abschiedstour ist in seinem Fall auch etwas anderes – ein Vorgeschmack auf sein künftiges Wirken als Bundestagspräsident.

Zwar erklärte Schäuble etwa in Washington gleich mehrfach, er befinde sich „im Abklingbecken“, müsse sich also mit politischen Äußerungen zurückhalten. Was ihn im nächsten Moment aber nicht davon abhält, sich zum Zustand Europas, der Welt und auch in Deutschland zu äußern. Er verteilt eine Spitze gegen US-Präsident Donald Trump, der gerade die Unesco-Mitgliedschaft der USA kündigt, indem er sagt: „Multilaterale Kooperation ist die einzige Möglichkeit, um globale Fortschritte zu erzielen.“ Schäuble gibt der FDP sein Pro-Europa-Prädikatssiegel, als Journalisten bei den Freidemokraten Eurobond-kritische Töne vermerken und sagt selbst, dass für ihn eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden in der EU nicht in Frage komme. Und er bleibt gelassen, was die AfD angeht.