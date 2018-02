Die Schattenwirtschaft in Deutschland ist auf dem Rückzug. Ihr Verhältnis zur offiziellen Wirtschaft reduziert sich auf unter zehn Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Prognose der Schattenwirtschaft für 2018 in Deutschland, die der Ökonom Friedrich Schneider von der Universität Linz gemeinsam mit dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in Tübingen vorgelegt hat.

In den Sondierungsgesprächen zwischen Unionsparteien und SPD wurde eine schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags zur Einkommensteuer vereinbart. Dadurch sollen in der bis 2021 laufenden Wahlperiode 90 Prozent aller Zahler durch eine Freigrenze (mit Gleitzone) vollständig vom Soli entlastet werden.

Noch stärker als in Deutschland geht die Schattenwirtschaft in den Niederlanden und in Österreich zurück. In beiden Ländern war das Wirtschaftswachstum noch stärker als in Deutschland und diese Länder hatten bereits in den Jahren zuvor eine niedrige Schattenwirtschaftsquote.